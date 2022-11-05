Смертельный пожар в Костроме: подозреваемым оказался солдат, воевавший в Украине, — росСМИ

23-летний Станислав Ионкин, по данным журнлалистов, во время конфликта с посетителями выстрелил в потолок из ракетницы и спровоцировал пожар, в котором погибли 15 человек.

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Предполагаемым виновником пожара в костромском кафе "Полигон", где в результате ночного пожара погибли 15 человек, может быть 23-летний Станислав Ионкин, который участвовал в войне России против Украины и 22 августа был ранен в результате обстрела, сообщает телеграмм-канал Baza.

Как рассказали журналистам родственники подозреваемого, в Украине он находился пять месяцев. Во время одного из обстрелов Станислава выбросило из машины, он сломал ногу. Его отправили в госпиталь в Астраханской области, а затем он вернулся в Костромскую область. В начале ноября он пошел в воинскую часть в Костроме, чтобы пройти медкомиссию, которая должна была решить его дальнейшую судьбу. В Свердловской области у Ионкина жена и двое детей.

[ + – ] станислав Ионкин с женой Фото: 112

Накануне инцидента в кафе он созвонился с родными и сказал, что у него все хорошо. Судя по всему, после разговора с ними Ионкин отправился в ночной клуб при кафе "Полигон", где и устроил фейерверк, который привел к пожару. По данным 112, во время конфликта с посетителями он достал пусковое устройство "Сигнал охотника" и выстрелил в потолок. Полицейские задержали его в шести километрах от места происшествия. Вскоре его доставят на допрос к следователям.

[ + – ] Вероятным виновником пожара в кафе "Полигон" в Костроме является 23-летний Станислав Ионкин, воевавший в Украине

По информации росСМИ, владельцем кафе является депутат областной думы от партии "Единая Россия" Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев. Он уже заявил, что окажет "всю необходимую помощь родным и близким погибших". Такое рвение Мирзоева понятно, ведь по предварительной информации, в заведении работали лишь три из семи пожарных выходов – остальные были закрыты.

[ + – ] Вледелец кафе "Полигон" Ихтияр Илдыр оглы Мирзоев Фото: t.me/lentach

"Полигон" был одним из самых популярных клубов в Костроме. Каждые выходные там собиралось около 300 человек.

Несколько эвакуационных выходов были заблокированы. Сотрудники МЧС не проверяли заведение, потому что собственником объекта являлся индивидуальный предприниматель, который относится к категории малого бизнеса.

Напомним, огонь охватил территорию в 3,5 тыс. квадратных метров. Обрушившая крыша накрыла собой посетителей кафе. 250 человек были эвакуированы.