Смертельна пожежа в Костромі: підозрюваним виявився солдат, який воював в Україні, — росЗМІ

23-річний Станіслав Іонкін, за даними журналістів, під час конфлікту з відвідувачами вистрілив у стелю з ракетниці та спровокував пожежу, в якій загинули 15 людей.

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Ймовірним винуватцем пожежі в костромському кафе "Полігон", де внаслідок нічної пожежі загинули 15 людей, може бути 23-річний Станіслав Іонкін, який брав участь у війні Росії проти України і 22 серпня отримав поранення внаслідок обстрілу, повідомляє телеграм-канал Baza.

Як розповіли журналістам родичі підозрюваного, в Україні він був п'ять місяців. Під час одного з обстрілів Станіслава викинуло з машини, він зламав ногу. Його відправили до госпіталю в Астраханській області, а потім він повернувся до Костромської області. На початку листопада він пішов у військову частину у Костромі, щоб пройти медкомісію, яка мала вирішити його подальшу долю. У Свердловській області у Іонкіна дружина та двоє дітей.

[ + – ] Станіслав Іонкін із дружиною Фото: 112

Напередодні інциденту в кафе він зателефонував рідним і сказав, що в нього все добре. Судячи з усього, після розмови з ними Іонкін вирушив до нічного клубу при кафе "Полігон", де й влаштував феєрверк, який спричинив пожежу. За даними 112, під час конфлікту з відвідувачами він дістав пусковий пристрій "Сигнал мисливця" та вистрілив у стелю. Поліцейські затримали його за шість кілометрів від місця події. Незабаром його доправлять на допит до слідчих.

[ + – ] Імовірним винуватцем пожежі у кафе "Полігон" у Костромі є 23-річний Станіслав Іонкін, який воював в Україні

За інформацією росЗМІ, власником кафе є депутат обласної думи від партії "Єдина Росія" Іхтіяр Ілдир огли Мірзоєв. Він уже заявив, що надасть "всю необхідну допомогу рідним та близьким загиблих". Таке прагнення Мірзоєва зрозуміле, адже за попередньою інформацією, у закладі працювали лише три із семи пожежних виходів – решта була закрита.

[ + – ] Власник кафе "Полігон" Іхтіяр Ілдир огли Мірзоєв Фото: t.me/lentach

"Полігон" був одним із найпопулярніших клубів у Костромі. Щовихідних там збиралося близько 300 людей.

Декілька евакуаційних виходів було заблоковано. Співробітники МНС не перевіряли заклад, бо власником об'єкту був індивідуальний підприємець, який належить до категорії малого бізнесу.

Нагадаємо, вогонь охопив територію 3,5 тис. квадратних метрів. Дах, що звалився, накрив собою відвідувачів кафе. 250 людей було евакуйовано.