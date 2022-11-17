У Москві спалахнув найбільший ринок "Садовод": фото і відео НС

Для ліквідації займання російські рятувальники планували підіймати у повітря пожежний вертоліт.

Related video

У четвер вдень, 17 листопада, сталася пожежа на одному з найбільших ринків у Москві. Про це пише російське видання Readovka.

За даними ЗМІ, у Москві сталася сильна пожежа на ринку "Садовод". Після НС адміністрація оголосила проведення евакуації відвідувачів та співробітників.

Інформація про жертв чи постраждалих внаслідок пожежі на ринку "Садовод" не надходила.

"Очевидці повідомляють, що вогонь розпочався у двох контейнерах, проте точна причина невідома. На місці працюють екстрені служби", — наголосили журналісти.

[ + – ] У Москві сталася пожежа на найбільшому ринку "Садовод" [ + – ] У Москві сталася пожежа на найбільшому ринку "Садовод"

Пізніше видання Readovka уточнила, що бригади МНС уже займаються ліквідацією пожежі на ринку "Садовод", а причина надзвичайної ситуації зараз з'ясовується рятувальниками та правоохоронцями.

За даними Mash, на території найбільшого ринку в російській столиці спалахнули два павільйони, які розташовані на 25-му ряду.

"Рятувальники вже на місці, також у повітря планують підіймати пожежний вертоліт. Площа загоряння встановлюється, а постраждалих немає", — йдеться у повідомленні Mash.

[ + – ] Масштабна пожежа на ринку "Садовод" у Москві

Зазначимо, що на початку листопада сталася масштабна пожежа у кафе "Полігон", яке розташоване в Костромі. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 15 людей. Пожежі в кафе "Полігон" передувала масштабна бійка, яка стала використанням піротехніки всередині приміщення.

Пізніше росЗМІ уточнили, що смертельну пожежу в кафе "Полігон" у Костромі міг влаштувати російський військовослужбовець, який раніше воював в Україні. Головним підозрюваним виявився 23-річний Станіслав Іонкін, який вистрілив у стелю з ракетниці і спровокував НП, у якому загинули 15 людей.