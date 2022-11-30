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Мир

В Брянской области РФ вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе (фото, видео)

Пожар в Брянской области, Суражский район, суражский район пожар, нефтебаза брянская область
Под Брянском вспыхнул крупный пожар

Огонь распространился на 4 тысячи квадратных метров, о причинах российские власти не сообщают. Инцидент произошел в регионе, который граничит с Беларусью и находится в 100 км от Украины.

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В среду, 30 ноября, в Брянской области РФ возник масштабный пожар — загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь возгорания составляет 4 тысячи квадратных метров. О происшествии в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В 05:01 российский чиновник сообщил, что загорелась нефтебаза, расположенная в Суражском районе Брянской области, по состоянию на тот момент площадь пожара составила 1,8 тысяч квадратных метров.

"К тушению привлечено более 80 человек и 30 ед. техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области. Сведений о пострадавших не поступало", — написал Богомаз.

При этом губернатор не уточнил, что именно стало причиной возгорания.

Уже в 08:12 российское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило, что площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров. Спустя еще 12 минут Богомаз написал, что пожар был локализован.

пожар брянская область Fullscreen
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пожар брянская область Fullscreen
пожар брянская область
пожар брянская область

Отметим, что Суражский район Брянской области граничит с территорией Беларуси и находится примерно в 100 километрах от границы РФ с Украиной.

Суражский район на карте, Суражский район Брянской области Fullscreen
Суражский район на карте

Напомним, недавно в Москве возгорание возникло на цветочном складе в центре города в районе Трех вокзалов. Огнем была охвачена площадь в 2000 кв метров, межэтажные конструкции были обрушены вследствие происшествия. Один человек пострадал, пятеро погибли.

Также ранее мы писали, что под Санкт-Петербургом вспыхнул пожар на газозаправочной станции. Местные жители в соцсетях сообщали, что слышали мощный взрыв, а также почувствовали, как задрожали стены и стекла в окнах.