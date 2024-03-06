У Туві пролунав потужний вибух на ТЕЦ: багато поранених, тисячі людей без опалення (відео)

У Туві шукають трьох осіб, які зникли під час інциденту на теплоцентралі. Тим часом у місті Шагонар, де стався інцидент, температура повітря опустилась до -16 градусів, а деякі житлові райони залишилися без опалення.

Related video

Зранку 6 березня стався вибух на Шагонарській ТЕЦ у Республіці Тува в РФ. Внаслідок вибуху отримали поранення майже 20 осіб, з них третина — у важкому стані. Про інцидент на теплоцентралі повідомив губернатор Туви Владислав Ховалиг у Telegram-каналі.

Допис Ховалига з'явився у мережі о 4:17 (за Києвом), або о 9:17 (за місцевим часом). Чиновник вказав, що сталась надзвичайна подія на ТЕЦ. У перші хвилини після вибуху було відомо про 10 постраждалих. Місцевість відразу оточили, а у регіоні створили спеціальну комісію, яка займатиметься проблемою.

Важливо

У Санкт-Петербурзі на нафтовий термінал впав БПЛА з 20 кг вибухівки: названо виробника

До складу комісій увійшли представники відразу семи відомств — МНС, МВС, Росгвардії, Мінохоронздоров'я РФ, Міністерства комунального господарства, Міненерго, а також служби громадської оборони та надзвичайних ситуацій.

За півтори години чиновник Ховалиг заявив, що зросла кількість постраждалих — тепер їх стало 18. Серед постраждалих у важкому стані — шість осіб, у стані середньої тяжкості — дев'ять, легкої — троє.

Загальна кількість працівників, які працювали на Шагонарській ТЕЦ у день інциденту, — 21 особа, додав чиновник. Куди ділись ще три особи, невідомо.

Зазначимо, Шагонарська ТЕЦ розташована на вулиці Енергетиків, був. 9 на південній околиці міста Шагонар з 10-тисячним населенням. Шагонар — місто у Улуг-Хемського району Туви неподалік від кордону з Монголією. Відстань до України — близько 3 600 км.

Вибухи у РФ - де стався інцидент 6 березня у Туві Фото: Google Maps

Вибухи в РФ — деталі

На відео з місця подій, опублікованому у Telegram-каналі Mash-Siberia, видно дим, який здіймається над теплоцентраллю. Також можна побачити зруйновану металеву конструкцію, яка упала на чотириповерхову будівлю. Чути, як рятувальники розбирають залишки зруйнованої будівлі.

Вибухи у РФ - контструкція яка упала внаслідок НП Фото: Mash

Також вказується, що епіцентр вибуху — центральна котельня, яку обслуговувала компанія "УК ТЭЦ 4".

Вибухи у РФ - пошкоджена будівля Фото: Mash Вибухи у РФ - дим з вікон будівлі ТЕЦ в Туві Фото: Mash

Шагонар, у якому проживає 10 тисяч росіян, залишилось без опалення. Навчання у школах скасували, люди намагаються зберегти тепло у помешканнях, пояснили у Mash-Siberia.

Тим часом протягом найближчих днів температура повітря у Улуг-Хемскому районі Туви — від -15 до -26 градусів.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інциденти на російських ТЕЦ, які регулярно, раз на місяць, стають у РФ. Наприклад, 30 січня сталась пожежа на теплоцентралі у Москві — тоді без опалення залишились десятки тисяч жителів столиці. У листопаді 2023 року палало у Пермі, а також на складах у Волгограді. У жовтні — спалахнуло у Москві на підприємстві, яке забезпечувало теплом півтора мільйона росіян.

Нагадуємо, у РФ також стають НП на нафтобазах. Зокрема, 5 березня стався вибух на нафтобазі у Бєлгородській області: представники ГУР Міноборони заявили, що це українська спецоперація. Крім того, 3 березня горіло біля Феодосії: стався вибух після атаки безпілотників.