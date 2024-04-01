Почему энергосистема Украины работает стабильно после ударов по ДнепроГЭС: объяснение нардепа (видео)

В результате российского удара потеряно более 1000 МВт мощности на ДнепроГЭС.

Украинская энергосистема сейчас работает стабильно благодаря разновидностям генерации. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский, нардеп от партии "Слуга Народа", в эфире Ранок.LIVE.

Солнечная генерация начала работать. Благодаря этому, по его словам, удается балансировать.

"Она работает стабильно", — пояснил Олег Семинский.

Нардеп напомнил, что потеряна немалая доля, более 1000 МВт, мощности на ДнепроГЭС. Это в определенной степени компенсируется солнцем. При благоприятных условиях, солнце может добавить 14% общей генерации.

Такие удары, как отметил политик, приводят к серьезным последствиям, но специалисты уже научились реагировать. Есть запас соответствующего оборудования, которое передала Япония.

Удар по ДнепроГЭС

Во время массированного обстрела по Украине 22 марта российские войска атаковали ДнепроГЭС 8 ракетами. Известно о попадании по плотине станции и машинному залу. Тогда же в пресс-службе ЧАО "Укргидроэнерго" не подтвердили угрозу прорыва плотины ДнепроГЭС, но в результате повреждения из-за атаки ее работу пришлось остановить.

Игорь Сирота, генеральный директор "Укргидроэнерго", рассказал, что на быстрое восстановление ДнепроГЭС рассчитывать не стоит, поскольку только для изготовления агрегатов с нуля нужно от 18 до 24 месяцев. В то же время удар РФ по объекту привел к существенному вреду для экологии, в частности в связи с утечкой нефтепродуктов в реку Днепр.

Напомним, 27 марта в Минэкологии рассказали о движении нефтяного пятна в результате удара по ДнепроГЭС. Специалисты следят за тем, чтобы вредные вещества не попали в те места, где вода забирается для нужд населения.