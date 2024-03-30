С 30 марта в Запорожье открыли двустороннее движение по дамбе ДнепроГЭС (видео, схема)

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, по балочному мосту (мосту Преображенского) движение останется односторонним.

Related video

Новая схема движения через вантовый мост, поврежденный во время ракетного обстрела российскими оккупантами Днепровской ГЭС, заработала в Запорожье в субботу, 30 марта. Об этом сообщил в официальном телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Схема движения стала действительно новой, заметил глава администрации, поскольку более двух лет мост был с односторонним движением, теперь же оно стало двусторонним.

Фото: Telegram

"Все для того, чтобы разгрузить дамбу ДнепроГЭС — еще одну транспортную артерию, соединяющую правый и левый берега Запорожья. Прорабатываем новый механизм проезда между правым и левым берегами Запорожья – без пробок", — заметил Федоров.

Глава области отметил, что было проведено совместное совещание с представителями областных и городских властей, службы восстановления дорог, патрульной полиции, гидроэлектростанции. Коммунальные службы города нанесли разметку и обеспечили дорожные знаки и блоки.

Однако в ОВА отметили, что по балочному мосту (мосту Преображенского) движение останется односторонним.

Что касается самой электростанции, то, по словам Федорова, "о скором восстановлении речь не идет".

"Специалисты только проводят аудит разрушений", — добавил он.

Напомним, в результате ракетной атаки на ДнепроГЭС 22 марта было временно ограничено движение транспорта. Агрессор выпустил по дамбе восемь ракет, нанеся гидротехническому объекту серьезные повреждения. Кроме самих станций — ГЭС-1 и ГЭС-2, вражеский обстрел повредил дорожное полотно ДнепроГЭС, что затрудняло проезд.

Важно

В Кабмине назвали сумму ущерба для окружающей среды из-за удара РФ по ДнепроГЭС

По словам генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, на быстрое восстановление ДнепроГЭС рассчитывать не стоит, поскольку только для изготовления агрегатов с нуля нужно от 18 до 24 месяцев. В то же время удар РФ по ДнепроГЭС привел к вреду для экологии, в частности из-за утечки нефтепродуктов в реку Днепр.