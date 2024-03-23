В Запорожье возобновили движение легковых авто по плотине после удара по ДнепроГЭС (видео)

Плотина ДнепроГЭС пострадала от российского обстрела утром 22 марта. По словам главы Запорожской ОГА, все службы в городе работали непрерывно, чтобы восстановить проезд между двумя берегами Запорожья.

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Движение автотранспортом через плотину Днепровской ГЭС, которое было полностью остановлено утром 22 марта из-за атаки ВС РФ, восстановили. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

"Как и обещал, только что запустили движение легковых авто по плотине ГЭС", — написал глава ОГА в 22:47.

По словам Федорова, областная и городская власть, спасатели, коммунальщики, работники гидроэлектростанции и промышленных предприятий, а также патрульная полиция работали непрерывно, чтобы как можно скорее стал возможен проезд между двумя берегами Запорожья.

"Спасибо за слаженную работу. Объединенные — значит непобедимые", — добавил Федоров.

Ранее Федоров обещал, что движение через плотину восстановят максимум за сутки.

Напомним, 22 марта российская армия осуществила самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время, сообщили в Минэнергетики. В семи регионах Украины ограничили потребление электроэнергии.

В Днепровскую ГЭС ВС РФ направили восемь ракет. В Офисе генпрокурора сообщили, что гидроэлектростанция выведена из строя, однако опасности для жителей Запорожской области нет.

По словам директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, одна из двух станций ДнепроГЭС — ГЭС-2 серьезно пострадала и неизвестно, удастся ли ее восстановить.

Ближе к вечеру 22 марта в Минэнерго сообщили, что на ДнепроГЭС, несмотря на значительные повреждения, удалось запустить в работу часть оборудования.