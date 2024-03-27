"Вниз по течению": в Минэкологии рассказали о движении нефтяного пятна в результате удара по ДнепроГЭС

Специалисты следят за тем, чтобы вредные вещества не попали в те места, где вода забирается для нужд населения.

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Нефтяное пятно, которое образовалось в результате удара по плотине ДнепроГЭСа, движется вниз по течению Днепра. Руслан Стрелец, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщил подробности в эфире телемарафона.

Специалисты тщательно следят за ситуацией и контролируют распространение нефтяного пятна. Они делают соответствующие замеры для того, чтобы предупредить вероятную опасность.

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Похоже на ядерный взрыв: какие могут быть последствия подрыва плотины ДнепроГЭС (карта)

"То пятно, которое образовалось в результате попадания в воду полтонны горюче-смазочных материалов, оно движется ниже по течению Днепра", — заявил глава ведомства.

Эксперты следят за тем, чтобы вредные вещества не попали в те места, где вода забирается для нужд населения. За несколько дней ситуация должна стабилизироваться. По словам чиновника, рисков по качеству воды, которая подается для населения, нет.

Удар РФ по ДнепроГЭСу

По Днепровской ГЭС 22 марта российским оккупантам удалось нанести восемь ракетных ударов. По словам руководителя Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрия Белоусова, гидроэлектростанция была выведена из строя, но опасности для жителей Запорожской области нет.

Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что на территории ДнепроГЭС зафиксировано попадание. По его словам, неизвестно, как ракетная атака РФ в конечном итоге повлияет на работу Днепровской ГЭС. В то же время убытки в результате атаки существенные, поэтому ситуация является критической.

Михаил Яцюк, директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины (НААН), рассказал, что угроз затопления сотен тысяч гектаров, как это было в результате подрыва Каховской ГЭС, нет. Таких масштабных аварий он не ожидает. Яцюк заверил, что специалисты тщательно обследуют объект. По его словам, активно ведутся работы по ликвидации последствий.

Напомним, 25 марта в "Укргидроэнерго" назвали сроки восстановления ДнепроГЭС. По словам гендиректора компании Игоря Сироты, последствия вражеской атаки по гидроэлектростанции колоссальные. Специалисты оценивают стоимость и возможные сроки ремонта.