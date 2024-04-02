Песчаная буря из Сахары достигла Киева, в сети появились впечатляющие кадры (фото, видео)

Потребителей в Киеве и столичном пригороде предупредили, что энергетики переходят на усиленный режим работы, поскольку до конца суток 2 апреля ожидается гроза, а в отдельных районах области град и порывистый ветер. Непогода уже вызвала аварии в сетях.

В Киеве и столичной области во вторник, 2 апреля, наблюдалось значительное ухудшение погодных условий из-за сильной песчано-пылевой бури, которая пришла из Сахары. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Укргидрометцентра.

На видео, опубликованных в многочисленных социальных сетях, очевидны последствия бури: улицы Киева и пригорода окутаны пылевыми облаками, сильный ветер повредил фасады некоторых зданий и вырвал много деревьев.

Так, в Ворзеле, Гостомеле, Ирпене порывы ветра срывали крыши на многоквартирных домах. Также пишут, что в результате непогоды на выезде из Ворзеля сорвало флаг.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Фото: Telegram Фото: Telegram

Официальный телеграм-канал ДТЭК предостерег, что энергетики переходят на усиленный режим работы, поскольку до конца суток 2 апреля ожидается гроза, а в отдельных районах области град и порывистый ветер. Непогода уже вызвала аварии в сетях. Больше всего от стихии пострадал Белоцерковский район, есть проблемы в Бориспольском, Бучанском, Фастовском и Обуховском районах.

По прогнозу Укргидрометцентра, сильный ветер продолжит и в среду, 3 апреля, атаковать столицу и пригород — ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Объявлен "желтый" уровень опасности. Предполагается облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза. Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем около +15°.

Фото: Facebook

КГВА, учитывая сильный ветер, призывает киевлян и жителей Киевщины придерживаться таких правил безопасности:

не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Откуда пришла песчаная буря

Формирование нынешней песчаной бури началось над пустыней Сахара пять суток назад — после прохождения атмосферного фронта там в воздух поднялись песок и пыль. Как рассказала синоптик из Укргидрометцентра Наталья Птуха, потоки воздуха, образовавшиеся над европейским континентом, способствовали интенсивному переносу этой стихийной массы через Средиземное море на Балканы и в другие страны.

Фото: Укргидрометцентр

Украины пыль из Сахары достигла 1 апреля. Ее принесла теплая волна из западной части Средиземного моря, что привело к эффекту туманного неба и мглы на низкой высоте. Синоптики прогнозируют, что она рассеется после дождей, которые должны пройти 3-4 апреля.

В то же время специалисты Укргидрометцентра советуют закрывать окна, предупреждая, что пыль может быть опасной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей. Также советуют включать очистители воздуха, однако подчеркивают, что какой-то особой непосредственной угрозы эта пыль не представляет.

Напомним, 15 марта сообщалось, что ученые предсказали, какой будет погода в Европе этим летом. Исследователи считают, что таяние ледникового щита Гренландии может помочь предсказать летнюю погоду на континенте.