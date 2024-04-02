Готовим меры по контрою: Зеленский высказался о проблеме онлайн-казино (видео)

По словам главы государства, СБУ, Минцифры и другие ведомства разрабатывают соответствующие шаги для контроля над отраслью азартных игр в олайне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к внедрению мер в сфере контроля над работой онлайн-казино, которые позволят защитить интересы украинцев. Об этом глава государства 2 апреля заявил в своем вечернем видеообращении.

"Провел совещание с СБУ, Минцифры, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино. Содержательные были доклады. Готовим соответствующие шаги, которые добавят необходимый контроль над отраслью и помогут защитить интересы общества должным образом", — заявил Зеленский.

На прошлой неделе президент Украины отреагировал на петицию военнослужащего о запрете онлайн-казино, в частности, он поручил руководителям СБУ, Госспецсвязи, Министерства цифровой трансформации и секретарю СНБО представить всю аналитику по этому вопросу и предложить решение.

Проблема с лудоманией в ВСУ

28 марта нардеп Алексей Гончаренко заявил, что военные, вместо того, чтобы инвестировать заработанные деньги в жилье, проигрывают их в казино. Он заявил, что якобы 9 из 10 украинских защитников страдают зависимостью от азартных игр (лудоманией). Командир отделения 24-й ОШБ ВСУ "Айдар" Станислав Бунятов возразил, что такими проблемами страдают только "тыловые" военные от скуки.

Другого мнения придерживается командир отделения БПЛА в 59-й ОМПБр ВСУ Павел Петриченко, который создал петицию к президенту. Он заявил, что военнослужащие, которые уже третий год находятся вдали от своих семей, не имея возможности нормально отдохнуть и находящиеся в условиях постоянного стресса, являются психологически уязвимыми.

Один из украинских защитников в соцсетях поделился одной историей игр в онлайн-казино. По его словам, главный сержант подразделения "подсел" на такие игры и сначала "спускал" какую-то часть от зарплаты, боевых, а потом вообще все боевые. В конце концов он занял у собратьев около полумиллиона гривен