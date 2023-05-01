Поля усеяны телами: "вагнеровцы" не прекращают штурмовать позиции в районе Бахмута (видео)

До враждебных позиций на соледарском направлении всего 300-400 метров, но украинским защитникам удается сдерживать "мясные штурмы".

Пехота так называемой ЧВК "Вагнер" не останавливается в попытках прорвать украинские позиции в районе Бахмута. Соответствующее видео 1 мая было опубликовано в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Защитники рассказали, что одним из самых трудных направлений остается соледарский. В этом районе позиции удерживают не только пограничники, но и бойцы Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.

Украинские защитники рассказали, что интенсивные бои продолжаются каждый день. К враждебным позициям всего 300-400 метров. Ближайшие поля усеянные телами убитых оккупантов.

"Бегают, как мыши", – с иронией отметил один из украинских бойцов, прокомментировав поведение захватчиков.

Будни военнослужащих ГПСУ непростые. Регулярно они подвергаются обстрелам из артиллерии и стрелкового оружия. Штурмы "вагнеровцами" продолжаются и дальше. Украинские бойцы отметили, что применяют стрелковое оружие и противотанковые ручные гранатометы.

"Мы им здесь со всех позиций накладываем понемногу", – добавил защитник.

Напомним, 26 апреля защитники Бахмута показали, как передвигаются по городу. Для более безопасного движения они используют стихийные явления. Им удается сменить локацию благодаря туману. На видео можно увидеть, что под постоянными артиллерийскими обстрелами лишь бойцам удается пройти дальше в разрушенном российскими захватчиками городе Донецкой области. Населённого пункта нет, ведь вся инфраструктура уже не способна функционировать, поэтому бои продолжаются фактически за уничтоженные здания.

Также 18 апреля бойцы Сил специальных операций (ССО) применили Javelin и уничтожили БПЛА ГРАНАТ-1 вблизи Бахмута. Операторы ССО сбили БПЛА типа ГРАНАТ-1. Боец под псевдонимом ЯР рассказал, что беспилотник долгое время надоедал собратьям. Из-за громкого звука он мешал военнослужащим выполнять свои обязанности. Впоследствии российский беспилотник был успешно уничтожен.