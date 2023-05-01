Диверсия в Брянской области РФ: опубликованы первые кадры горящих вагонов (видео)

Сейчас, по словам журналистов, на месте сошедших с рельсов вагонов возник пожар, который экстренно устраняют спецслужбы.

Местные власти Брянской области официально подвердили информацию о схождении с рельсов поезда с нефтепродуктами, о чем стало известно 1 мая. Об этом сообщает пророссийский Telegram-канал Baza.

Известно, что инцидент произошел в результате подрыва рельсов, в результате чего с рельсов сошли 7-8 вагонов, которые лежат на боку. Сейчас на месте инцидента происходит пожар, и работают экстренные службы.

Глава региона Александр Богомаз подтвердил подрыв железнодорожного полотна неизвестным взрывным устройством. Он также сообщил, что инцидент произошел на 136 километре путей Брянск-Унеча.

"На перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов из-за повреждения полотна. Предварительно, незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги", — указано в сообщении.

Также канал опубликовал видео, на котором можно увидеть возгорание сошедших с рельс вагонов.

В настоящее время движение поездов на участке Унеча — Рассуха приостановлено. Поэтому россиян предупреждают о задержке некоторых пассажирских поездов на Москву.

Напомним, 1 мая утром стало известно, что в Брянской области неизвестные взорвали железнодорожный путь, из-за чего сошел с рельсов грузовой поезд, который перевозил нефтепродукты.

Ранее, 6 апреля губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Брянской области якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа в количестве 20 человек, которые "нанесли огневое поражение".