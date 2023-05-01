Харьковчанина, который сдавал позиции ПВО, приговорили к пяти годам лишения свободы (фото)

Обвиняемый отрицал свою вину, поскольку считал, что, публикуя информацию о позициях украинских ПВО, предупреждал сограждан о "прилетах".

Жителя Харькова, который в 2022 году сдавал российским оккупантам позиции украинских ПВО, приговорили к пяти годам тюремного заключения. Об этом, в понедельник, 1 мая, сообщается на официальном сайте офиса Генпрокурора Украины.

По информации ведомства, житель одного из самых пострадавших от обстрелов российских оккупантов Салтовского района Харькова, помогал корректировать вражеский огонь.

"В июне 2022 года в одной из социальных сетей мужчина в собственных комментариях указывал точные позиции сил противовоздушной обороны ВСУ на территории Харькова. Эти подразделения ВСУ выполняли боевое задание по отражению вооруженной агрессии РФ, прикрывая город от вражеских ракет, которыми ежедневно обстреливали Харьков", — указано на сайте ведомства.

Свою вину обвиняемый так и не признал Фото: Офис генпрокурора

Также в сообщении указано, что после того, как харьковчанин публиковал запрещенную информацию, указанные места подвергались обстрелам 5 раз.

Обвиняемый не признал свою вину в совершенном преступлении, поскольку утверждал, что таким образом пытался предупреждать о "прилетах" по городу.

Напомним, в начале апреля на Харьковщине были задержаны два осведомителя РФ, которые с первых дней оккупации добровольно согласились сотрудничать с врагом.

Также в апреле 2023 года Служба безопасности Украины задержала женщину, которая помогала российским военным корректировать ракетные удары ВС РФ по больницам и общежитиям города Краматорск.