"Не переставал дрожать": в Умани спасли кота из семьи переселенцев, потерявших детей (видео)

Для того чтобы доставить животное в безопасное место, развернули целую спасательную операцию. Несколько позже выяснилось, что кот принадлежал семье переселенцев, которые во время обстрела 28 апреля потеряли двоих детей.

В Умани сотрудники ГСЧС спасли из разрушенного обстрелом ВС РФ дома домашнего кота. Видеокадры опубликовала в своем аккаунте в Тик-Токе украинка с ником Анжела в воскресенье, 30 апреля.

Домашнего кота из разрушенной квартиры забрали сотрудники ГСЧС. По словам жителей дома, которые наблюдали за спасением животного, сначала кот сидел на восьмом этаже. А позже уже переместился на уцелевший после взрыва балкон.

Спасатели вынуждены были воспользоваться лестницей служебного автомобиля, чтобы добраться к коту. Его погрузили в переноску и спустили вниз.

По словам автора видео, перепуганное животное спасатели смогли достать из разрушенного ракетой многоэтажного дома только на третьи сутки после обстрела города российскими военными.

Кот не получил никаких травм, но испытал большой стресс из-за произошедшего. Он не переставал дрожать даже тогда, когда его посадили в переноску. Животное накормили, ввели успокоительные препараты и отправили на передержку.

Как выяснилось несколько позже, спасенный кот принадлежал семье вынужденных переселенцев, которые приехали в Умань, спасаясь от войны. Во время ракетного удара по городу 28 апреля люди потеряли двоих малолетних детей.

Напомним, 30 апреля в Умани попрощались с двумя погибшими во время ракетного обстрела города ВС РФ детьми. Самому младшему ребенку было девять лет. В то же время вместе с девочкой отпевали и старшего на несколько лет мальчика.

В ночь на 28 апреля российская ракета попала в многоэтажку в Умани. Одна из жительниц пострадавшего дома в Умани записала видео в первые минуты прилета и показала последствия удара российской ракеты.