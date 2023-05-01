Батальон имени Шейха Мансура применил самодельную РСЗО против оккупантов из РФ (видео)

Воины из Ичкерии используют импровизированную боевую технику, напоминающую РСЗО "Ураган", для борьбы с россиянами.

Бойцы батальона имени Шейха Мансура, защищающие Украину от российских захватчиков, продемонстрировали работу "бандеромобиля" на передовой. Видео 1 мая в Telegram опубликовал глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук.

На видео можно увидеть, как из украинской импровизированной бронемашины производится залп. Вероятно, для выстрела была использована установка РСЗО "Ураган".

"По рашистским фашистам за матерей Украины и Ичкерии огонь", – заявили бойцы.

Что такое "бандеромобиль"

Украинские защитники часто называют импровизированные бронемашины, выполненные собственными силами. На транспортных средствах можно увидеть различные виды вооружения: от пулеметов до своеобразных РСЗО. Бойцы называют такую технику в честь лидера украинского националистического движения Степана Бандеры в ответ на заявления российских пропагандистов, что воины Вооруженных сил Украины передвигаются на "бандеромобилях".

Напомним, 19 апреля в батальоне АРЕЙ УДА показали кадры работы по подразделениям российских войск по "бандеромобилю". На видео транспортное средство расположено на дороге. Похоже, украинским защитникам из обычного пикапа удалось совершить своеобразную РСЗО. Локацию, где происходило уничтожение российских окупантов, не указали. Также неизвестно, насколько удачными были выстрелы, но защитники пообещали и дальше уничтожать врага.

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