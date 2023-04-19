В батальоне АРЕЙ УДА показали кадры работы по ВС РФ из "бандеромобиля" (видео)

Украинским защитникам из обычного пикапа удалось создать своеобразную реактивную систему залпового огня.

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Бойцы 7-го отдельного батальона АРЕЙ Украинской добровольческой армии 129-й бригады территориальной обороны ВСУ отработали по оккупантам на "бандермобиле". В пресс-службе подразделения сообщили подробности.

На видео транспортное средство размещено на дороге. Похоже, украинским защитникам из обычного пикапа удалось совершить своеобразную РСЗО.

"Доброе утро, Украина! АРЕЙ на позициях. Работаем ради победы Украины. Слава Украине!", – указано в сообщении.

Локацию, где происходило уничтожение российских оккупантов, не указали. Также неизвестно, насколько удачными были выстрелы.

Напомним, 19 апреля морпехи ВСУ показали, как уничтожают российских захватчиков с помощью САУ "Нона" на территории Донбасса. Артиллеристы 35-й отдельной бригады морской пехоты успешно применяют самоходную артиллерийскую установку 2С9 "Нона" для уничтожения россиян Донецкой области. На видео они производят подготовку к применению соответствующей техники. После сигнала наводчика, что снаряды готовы к бою, командир отдает приказ по выстрелу.

Батальон "Волки да Винчи" показали полную версию боя за последний путь на Бахмут. Бойцы дают отпор российским оккупантам, которые вплотную приближаются к позициям, из всего имеющегося оружия, применяя гранатометы, автоматические винтовки и гранаты. Они не позволяют занять важный путь, ведущий к населенному пункту.

Бойцы 43 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила 12 апреля показали, как ликвидировали два российских танка войск Российской Федерации. В сообщении говорится, что техника врага пыталась атаковать украинские позиции. Остановившееся наступление удалось благодаря САУ PzH 2000.