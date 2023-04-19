В батальйоні АРЕЙ УДА показали кадри роботи по ЗС РФ із "бандеромобіля" (відео)

Українським захисникам зі звичайного пікапа вдалося зробити своєрідну реактивну систему залпового вогню.

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Бійці 7-го окремого батальйону АРЕЙ Української добровольчої армії 129-ої бригади територіальної оборони ЗСУ відпрацювали по окупантах на "бандермобілі". У пресслужбі підрозділу повідомили подробиці.

На відео транспортний засіб розташований на дорозі. Схоже, українським захисникам зі звичайного пікапа вдалося зробити своєрідну РСЗВ.

"Доброго ранку, Україно! АРЕЙ на позиціях. Працюємо заради перемоги України. Слава Україні!", – вказано у дописі.

Локацію, де відбувалося знищення російських окупантів, не вказали. Також невідомо, наскільки вдалими були постріли.

Нагадаємо, 19 квітня морпіхи ЗСУ, показали як знищують російських загарбників за допомогою САУ "Нона" на території Донеччині. Артилеристи 35-ої окремої бригади морської піхоти успішно застосовують самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона" для знищення росіян на Донеччині. На відео вони проводять підготовку до застосування відповідної техніки. Після сигналу навідника, що снаряди готові до бою, командир віддає наказ щодо пострілу.

Батальйон "Вовки да Вінчі" показали повну версію бою за останню дорогу на Бахмут. Бійці дають відсіч російським окупантам, які впритул наближаються до позицій, з усієї наявної зброї, застосовуючи гранатомети, автоматичні гвинтівки та гранати. Вони не дозволяють зайняти важливий шлях, який веде до населеного пункту.

Бійці 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила 12 квітня показали як ліквідували два російських танки військ Російської Федерації. У дописі йдеться про те, що техніка ворога намагалася атакувати українські позиції. Зупинили наступ вдалося завдяки САУ PzH 2000.