Украина получит от Великобритании ракеты Storm Shadow: в ВСУ озвучили характеристики (видео)

Летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что украинцы уже скоро смогут увидеть работу снарядов, предоставленных Великобританией. По его словам, эти ракеты дальностью 300-700 километров позволят ВСУ уничтожить Крымский мост.

Великобритания дает Украине боеприпасы Storm Shadow. Эти крылатые дозвуковые ракеты имеют дальность 300-700 километров и больше. О них подробно рассказал в теле-эфире журналистке "ТСН" военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"В зависимости от того, какой дальности нам дадут ракеты, мы будем производить боевое поражение на боевой радиус этой ракеты. В среднем это около 300 километров. Пока нам этого достаточно, чтобы уничтожить Крымский мост, и любую точку на оккупированной территории Украины мы достанем. Ракета, с одной стороны, недешевая, но задачи, которые она выполняет, в десятки раз больше стоимости самой ракеты", — объяснил эксперт.

Полковник отметил, что неизвестно, откуда такие ракеты защитники смогут запускать. Однако, по его мнению, возможны наземные пуски Storm Shadow.

"Хорошая ракета, высокоточная. Остается вопрос пуска (дело в том, что ракета или морского или воздушного базирования), но думаю, если поставить задачу, можно выполнить и наземные пуски с помощью пусковых установок морского базирования", — сказал Свитан.

По словам военного эксперта, данные о поставках вооружения попадают в СМИ с опозданием. Он допустил, что уже в скором времени украинские защитники смогут применять обещанные британцами снаряды.

"Информация, которая попадает в эфир, в основном попадает уже после поставки. Я думаю, в ближайшее время мы увидим работу этих ракет", — заявил Свитан.

Комментарий военного эксперта Романа Свитана (о ракетах Storm Shadow — с 7:48)

Напомним, в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Сроки предоставления вооружения в США не уточнили.

Недавно 29 апреля бывший советник ОП Алексей Арестович заявил, что одной из целей контрнаступления ВСУ будет деоккупация Крыма. По словам экс-чиновника, полуостров "неудобен для обороны".