Целью контрнаступления ВСУ является захват Крыма — Арестович (видео)

По словам бывшего советника ОП, захват полуострова вполне реален, для этого группировку ВС РФ там нужно отрезать от сухопутного коридора. В данный момент оккупанты не способны удержать эту территорию.

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Одной из целей анонсированного контрнаступления ВСУ может быть операция на юге Украины, которая позволит отрезать оккупантов от сухопутного коридора в Крым и отбить оккупированный полуостров. Об этом 29 апреля заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович во время стрима с российским журналистом Марком Фейгиным.

"А смысл тогда контрнаступать, простите? Для чего все это? Тем более, что половина группировки, сидящей в Крыму — это драндулеты и" мобики" с винтовкой Мосина и Сидором [армейский мешок] образца 41 года", — сказал Арестович.

По словам бывшего советника ОП, Крым ни разу не удавалось удержать, когда его хотели взять.

"Его все брали, когда хотели. Потому что, на самом деле, он очень неудобен для обороны. Снабжение флотом организовать — это достаточно сложно, когда неправильная война идет. Белый генерал Слащев сформулировал, что без сухопутного коридора Крым удержать невозможно", — добавил Арестович.

Также он добавил, что сейчас ВСУ формируют условия для того, чтобы отрезать оккупантов от сухопутного коридора в Крым. Перед атакой также будет взорван Крымский мост, убежден Арестович.

Напомним, 1 мая полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан рассказал, что Крым будет освобожден от российской оккупации после "длительной осады". По мнению эксперта, контрнаступление ВСУ в Крыму может проходить в несколько этапов.

Также 1 мая в Центре стратегических коммуникаций отметили, что взрывы во временно оккупированном Севастополе показали, что Россия не способна защищать Крым. Нефтебазу в Крыму ВСУ поразили прямо под носом у 810-й бригады морской пехоты.