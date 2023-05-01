Россия не способна защищать Крым, а ВС РФ продемонстрировали свой непрофессионализм, — ЦСК

Нефтебазу в Крыму ВСУ поразили прямо под носом у 810-й бригады морской пехоты, которая не смогла ее прикрыть, говорят в Центре стратегических коммуникаций.

Related video

Взрывы во временно оккупированном Севастополе показали, что Россия не способна защищать Крым. Так считают в Центре стратегических коммуникаций.

В пожаре 29 апреля в Севастополе сгорела нефтебаза. В частности, было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью 40 тысяч тонн.

"Нефтебаза была поражена и сгорела рядом с местоположением российской 810-й бригады морской пехоты. Итак, речь идет о законной военной цели. Топливо уничтоженной нефтебазы предназначалось для нужд российской агрессии против Украины. Морская пехота не смогла прикрыть нефтебазу, равно как и два ракетных полка россиян, расположенные в Севастополе. Оккупанты продемонстрировали свою слабость и непрофессионализм", — объясняют аналитики ЦСК.

В Центре отмечают, что в отличие от РФ, Украина не атакует гражданские объекты и мирное население, но призывает крымчан держаться как можно дальше от военных объектов, которые могут стать законными целями для ВСУ.

"Россия не способна оборонять и удерживать Крым. Курортный сезон в этом году на полуострове будет сорван", — резюмировали в ЦСК.

Напомним, что после ударов по Севастополю оккупанты в Крыму, понимая уязвимость крымского моста перед дальнобойным оружием ВСУ, принялись упорядочивать паромную переправу между Крымом и РФ.

В ГУР Минобороны Украины сообщили, что сгоревшие на нефтебазе нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ, а взрывы являются божьей карой за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей.