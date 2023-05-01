Росія не здатна обороняти Крим, а ЗС РФ продемонстрували свою непрофесійність, — ЦСК

Нафтобазу у Криму ЗСУ уразили просто під носом у 810-ї бригади морської піхоти, яка не змогла її прикрити, говорять у Центрі стратегічних комунікацій.

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Вибухи в тимчасово окупованому Севастополі показали, що Росія не здатна обороняти Крим. Так вважають у Центрі стратегічних комунікацій.

Під час пожежі 29 квітня у Севастополі згоріла нафтобаза. Зокрема було знищено 10 резервуарів із нафтопродуктами загальною місткістю 40 тисяч тонн.

"Нафтобаза була уражена і згоріла поруч з місцем розташування російської 810-ї бригади морської піхоти. Отже, йдеться про законну воєнну ціль. Паливо знищеної нафтобази призначалося для потреб російської агресії проти України. Морська піхота не змогла прикрити нафтобазу, так само як і два зенітні ракетні полки росіян розташовані в Севастополі. Окупанти продемонстрували свою слабкість і непрофесійність", — пояснюють аналітики ЦСК.

В Центрі зазначають, що на відміну від РФ, Україна не атакує цивільні об'єкти і мирне населення, але закликає кримчан триматися якомога далі від військових об'єктів, які можуть стати законними цілями для ЗСУ.

"Росія не здатна обороняти та утримувати Крим. Курортний сезон цього року на півострові буде зірваний", — резюмували у ЦСК.

Нагадаємо, що після ударів по Севастополю окупанти у Криму, розуміючи уразливість кримського мосту перед далекобійною зброєю ЗСУ, заходилися впорядковувати поромну переправу між Кримом і РФ.

У ГУР Міноборони України повідомили, що нафтопродукти, які згоріли на нафтобазі, призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ, а вибухи є божою карою за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей.