ВС РФ выводят с Беларуси, чтобы отправить на Донбасс, — спикер ГПСУ (видео)

По словам Андрея Демченко, из 11 тысяч бойцов ВС РФ на территории Беларуси осталось приблизительно 2800 военных.

Российских военных массово выводят из Беларуси. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона в понедельник, 1 мая.

По словам Демченко, сейчас в государстве, которое соседствует с Украиной, осталось приблизительно 2800 военных ВС РФ.

"Количество российских военнослужащих на территории Беларуси значительно меньше, чем это было еще несколько месяцев назад", — сказал Демченко.

Он также подкрепил свои слова конкретными цифрами.

"Раньше, по нашим данным, их там было около 10-11 тысяч. В настоящее время это около 2 800 военнослужащих", — сказал представитель ГПС Украины.

Кроме того Демченко рассказал, что делают российские военные в Беларуси. По его словам, бойцов ВС РФ сначала тренируют на полигонах Беларуси и потом переправляют в Россию. Именно из РФ они попадают в зону боевых действий на Донбассе.

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Напомним, 26 апреля стало известно, что на границе с РФ и Беларусью эвакуировали почти всех гражданских. В Объединенных силах тогда отметили, что россияне используют пограничную территорию как полигон. При этом не все жители населенных пунктов рядом с границей хотят покидать свои дома.

Несколько ранее 25 апреля, СМИ написали о том, что слухи о новом наступлении ВС РФ с территории Беларуси оказались дезинформацией. По информации Радио Свобода, в Москве разработали специальную операцию с целью убедить Киев и союзников в том, что Кремль планирует новое наступление с территории Беларуси.