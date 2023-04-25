Новое наступление РФ с территории Беларуси: слухи были дезинформацией Кремля, – СМИ

По информации Радио Свобода, в Москве разработали специальную операцию с целью убедить Киев и союзников в том, что Кремль планирует новое наступление с территории Беларуси.

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В феврале 2023 года Главное оперативное управление (ГОУ) Генштаба вооруженных сил России отчиталось об "успешных усилиях по оперативной маскировке", призванных убедить украинскую разведку в планах нового наступления на Украину с территории Беларуси. Это следует из просочившегося в сеть секретного документа Министерства обороны США, пишет Радио Свобода.

Согласно документу, операция по "оперативной маскировке" длилась с 3 по 10 февраля. Руководители Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, по данным Пентагона, заявили, что "успешно убедили украинские разведывательные службы в возможности совместного российско-белорусского наступления с белорусской территории".

Успех операции подтвердил отчет Службы внешней разведки России о реакции Украины на сообщения о совместных летно-тактических учениях авиационных подразделений вооруженных сил России и Беларуси, начавшихся 16 января, о переброске в Беларусь с территории РФ оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", а также о смещении фокуса российско-белорусских учений с "оборонительного" на "наступательный".

В ВСУ также якобы сочли, что обучение в Беларуси мобилизованных для 2-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ и подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса РФ является попыткой Москвы скрытно сформировать боеготовые подразделения для наступления на Волынском направлении. Целью этих действий якобы являлось нарушение логистики доставки западной военной помощи Украине. В самом деле, 20 марта 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о "большой угрозе наступления из Беларуси на Волынь".

Как говорится в документе американского Минобороны, Главное оперативное управление Генштаба российской армии рекомендовало продолжить операцию по дезинформации украинского командования о вероятности наступления с территории Беларуси, разбив ее на две фазы. Первая фаза должна была длиться до 6 марта, вторая – с 6 по 11 марта. Планы обеих фаз предполагалось послать на утверждение в Генштаб вооруженных сил Беларуси.

Напомним, 2 марта в МИД Украины отвергли угрозу нового наступления войск РФ из Беларуси. Отмечалось, что у Российской Федерации нет сил для того, чтобы открывать еще один фронт с северного направления. Опасность прорыва может появиться со временем, если российская армия начнет передислоцироваться с Урала.

В отчете Института изучения войны (ISW) от 19 января отмечалось, что ВС РФ могут повторно вторгнуться в Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Аналитики указывали на то, что российские военнослужащие проходят на территории Беларуси учебную ротацию и передислокацию для дальнейшего ведения боевых действий на востоке Украины.