Новий наступ РФ з території Білорусі: чутки були дезінформацією Кремля, – ЗМІ

За інформацією Радіо Свобода, у Москві розробили спеціальну операцію з метою переконати Київ і союзників у тому, що Кремль планує новий наступ із території Білорусі.

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У лютому 2023 року Головне оперативне управління (ГОУ) Генштабу збройних сил Росії відзвітувало про "успішні зусилля з оперативного маскування", покликані переконати українську розвідку в планах нового наступу на Україну з території Білорусі. Це випливає із секретного документа Міністерства оборони США, що просочився в мережу, пише Радіо Свобода.

Згідно з документом, операція з "оперативного маскування" тривала з 3 по 10 лютого. Керівники Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ, за даними Пентагону, заявили, що "успішно переконали українські розвідувальні служби у можливості спільного російсько-білоруського наступу з білоруської території".

Успіх операції підтвердив звіт Служби зовнішньої розвідки Росії про реакцію України на повідомлення про спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Росії та Білорусі, що розпочалися 16 січня, про перекидання до Білорусі з території РФ оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М", а також про зміщення фокусу російсько-білоруських навчань із "оборонного" на "наступальний".

У ЗСУ також нібито вважали, що навчання в Білорусі мобілізованих для 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії ЗС РФ та підготовка підрозділів 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу РФ є спробою Москви потай сформувати боєготові підрозділи для наступу на Волинському напрямку. Метою цих дій нібито було порушення логістики доставки західної військової допомоги Україні. Справді, 20 березня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про "велику загрозу наступу з Білорусі на Волинь".

Як йдеться у документі американського Міноборони, Головне оперативне управління Генштабу російської армії рекомендувало продовжити операцію з дезінформації українського командування щодо ймовірності наступу з території Білорусі, розбивши її на дві фази. Перша фаза мала тривати до 6 березня, друга — із 6 по 11 березня. Плани обох фаз передбачалося надіслати на затвердження до Генштабу збройних сил Білорусі.

Нагадаємо, 2 березня у МЗС України відкинули загрозу нового наступу військ РФ з Білорусі. Наголошувалося, що Росія не має сил для того, щоб відкривати ще один фронт з північного напрямку. Небезпека прориву може виникнути згодом, якщо російська армія почне передислоковуватися з Уралу.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 19 січня зазначалося, що ЗС РФ може повторно вторгнутися в Україну з території Білорусі наприкінці 2023 року. Аналітики вказували на те, що російські військовослужбовці проходять на території Білорусі навчальну ротацію та передислокацію для подальшого ведення бойових дій на сході України.