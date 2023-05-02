Украина не должна обстреливать территорию РФ из оружия, которую передает Германия — Шольц

По словам немецкого канцлера, Киеву должна быть оказана вся необходимая помощь, однако союзники должны сделать все возможное, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО.

Оружием, переданным Германией, Украина не должна обстреливать территорию России. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в рамках диалога с общественностью в Бендорфе, сообщает немецкое издание DW.

"Украина не должна применять поставленное ФРГ оружие для обстрела российской территории", — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что такие же требования озвучивали и другие страны Запада, предоставляющие Украине вооружение.

По словам Шольца, Украине должна предоставляться вся необходимая помощь, но при этом следует сделать все, чтобы предотвратить войну между РФ и НАТО.

Шольц отметил, что на получение боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard, которые Германия поставила ВСУ, Украина может рассчитывать с августа. Сейчас налаживается их производство, но это займет некоторое время.

Напомним, что 24 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сообщения о желании президента России Путина договориться о мире не правдивы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что даже после окончания военных действий ситуация нормализуется не сразу, а Украину и мир ждут долгосрочные последствия российского вторжения.