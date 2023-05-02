"Полностью разбивают планы врага": Сырский о продолжении обороны Бахмута (видео)

Генерал-полковник вместе с командирами на местах приняли ряд необходимых решений, направленных на оборону и нанесение оккупантам максимальных потерь.

Командующий Сухопутными силами ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на востоке Украины, которые продолжают выполнять задачи на Бахмутском направлении. Об этом 2 мая сообщили в официальном телеграм-канале командующего.

Сырский заявил, что вместе с командирами на местах они приняли ряд необходимых решений, направленных на эффективную оборону и нанесение оккупантам максимальных потерь. Кроме этого, генерал-полковник пообщался с защитниками восточного фронта.

"Пообщались с защитниками восточного фронта. В центре внимания постоянно должны быть люди от солдата до комбрига. Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится", — подчеркнул генерал Сырский.

Кроме этого командующий Сухопутными войсками заявил, что оборона Бахмута остается при всех прогнозах и бойцы ВСУ наносят большие потери "вагнеровцам" и вторым подразделениям оккупантов. Военным также вручили награды.

Напомним, 1 мая в Белом доме заявили, что с декабря РФ потеряла в Бахмуте 100 тысяч бойцов, из которых около 20 тысяч погибших. И половина погибших являются "вагнеровцами". Все остальные получили ранения.

2 мая в ISW сообщили, что в Бахмут прибыли снайперы из контртеррористического подразделения РФ из-за огромных потерь.