"Наступление провалилось": с декабря РФ потеряла в Бахмуте 100 тысяч бойцов, — Белый дом

По данным американской разведки, на Бахмутском направлении погибли уже около 20 тысяч россиян, половина из которых — "вагнеровцы". Еще около 80 тысяч захватчиков получили ранения.

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Россия потеряла 100 тысяч бойцов в боях в районе Бахмута за последние пять месяцев. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передали 1 мая в SkyNews.

По словам представителя Белого дома, около 20 тысяч российских военных были убиты, другие — ранены. Половину павших оккупантов, по оценке США, составляют наемники вражеской ЧВК "Вагнер". Такие цифры, как рассказал Кирби, основываются на недавно обнародованных секретных документах американской разведки.

Спикер Совета национальной безопасности США уверен, что наступление россиян на Бахмут "провалилось" и "остановилось".

Напомним, 1 мая в Государственной пограничной службе Украины рассказали об усеянных телами убитых захватчиков поля. Защитники отметили, что одним из самых трудных направлений остается соледарское.

Недавно спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что количество воюющих на бахмутском направлении россиян превышает численность армии Чехии или Венгрии.

1 мая журналисты со ссылкой на источники в украинском правительстве рассказали, что Россия стремится полностью захватить Бахмут до 9 мая. Тогда, по данным собеседников СМИ, президент Владимир Путин сможет объявить о "победной ноте" по завершении войны. Это объяснили вероятной неспособностью РФ продолжать наступление после изнурительной битвы за город.