Надежды могут рухнуть: Германия и США тормозят вступление Украины в НАТО, – СМИ

По словам западных дипломатов, новые обязательства Альянса дадут России аргументы для ведения более агрессивной войны. Реальное движение в переговорах о вступлении Украины может быть только в случае успехов ВСУ в противостоянии с ВС РФ.

Надежды Украины по конкретике перспективы вступления в НАТО могут рухнуть. Об этом пишет немецкая газета Zeit 2 мая со ссылкой на источники агентства печати DPA.

Германия и США не хотят брать лишние обязательства, выходящие за рамки декларации НАТО 2008 года. В этом документе тогдашние западные лидеры согласились с присоединением Украины и Грузии к Альянсу, но о конкретных сроках речь не шла, указали собеседники.

Президент Украины Владимир Зеленский получает поддержку от стран Центральной и Восточной Европы, в частности, от Литвы. В настоящее время крайне маловероятно, что им удастся убедить изменить курс таких партнеров по НАТО, как США, пишет газета.

По словам дипломатов, противники конкретной перспективы присоединения объясняют свою позицию тем, что эта цель в настоящее время нереалистична и может отвлечь от гораздо более важной поддержки Украины.

"Существует риск того, что новые обязательства НАТО могут дать России аргументы для еще более агрессивной войны", — отметили источники.

Союзники согласны, что Киеву надо предложить возможность провести переговоры о более тесном сотрудничестве в совете "Украина-НАТО". Один из высокопоставленных дипломатов сказал, что это может укрепить чувство партнерства между НАТО и Украиной и изменить ситуацию к лучшему.

НАТО боится стать участником большой войны

Собеседники в НАТО говорят, что реальное движение в переговорах о перспективах вступления Украины может произойти только в том случае, если ВСУ добьются успехов в полномасштабной войне с Россией.

"Тогда государствам НАТО не пришлось бы бояться стать прямыми участниками войны, приняв Украину", — отметили чиновники.

В администрации президента США Джо Байдена отказались комментировать суть внутренних переговоров перед саммитом НАТО в Литве, запланированный на 11-12 июля этого года.

"Дальнейшие поставки оружия и другой помощи Украине сейчас более важны, чем планы по вступлению в НАТО. Мы концентрируемся на том, чтобы как можно скорее отправить больше практической поддержки украинцам", — сказал высокопоставленный правительственный чиновник.

У Байдена также изучают, что еще можно сделать в долгосрочной перспективе для укрепления способности Украины противостоять агрессии России.

"США не ставят под сомнение декларацию НАТО от 2008 года. Вопрос не в том, присоединится ли Украина к Альянсу, вопрос лишь в сроках", — указали в администрации.

Напомним, что заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель 2 мая сказал о поддержке "политики открытых дверей" НАТО. Но за вступление Украины должны проголосовать все страны.

Зеленский 24 апреля заявил о необходимости Альянса принять амбициозные решения по Украине. Он имел в виду и вступление в НАТО.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в тот же день заявила, что Украина нужна в ЕС и НАТО для всеобщего мира в Европе.