"Чтобы не достались "украинским националистам": в РФ военная перевела мошенникам 20 млн рублей

Военнослужащей ВС РФ позвонили по телефону сначала "следователь" по управлению борьбы с экономическими преступлениями, а затем "работник ФСБ", после разговора с которыми ее счет опустошился на миллионы рублей.

В РФ военнослужащая оккупационной армии осталась без 20 миллионов рублей, опасаясь, что ее сбережения попадут в руки "украинских националистов". Об этом рассказывает российское издание "Baza".

Сначала 34-летней Людмиле из Химок позвонил по телефону "следователь по управлению борьбы с экономическими преступлениями", который ошеломил ее, что на нее гражданин РФ взял кредит. Пока женщина собиралась с мыслями и рассказывала о сумме своих сбережений, ее переключили на "финансового специалиста", а затем и на "сотрудника ФСБ". Он сообщил, что ее сбережения могут отправить националистам в Украину.

Далее с оккупанткой поговорил финансовый сотрудник банка, убедивший женщину обновить счет, снять все средства, взять несколько кредитов и перечислить все это на "безопасный" счет, что она и сделала.

Когда же россиянка спохватилась (через 2 дня), то обнаружила, что больше не миллионерша – свои 20 миллионов российских рублей она отправила мошенникам.

Выяснилось, что женщина вообще никогда не слышала о телефонном мошенничестве, чем очень удивила полицейских.

Напомним, что украинские киберактивисты хакнули аккаунт Z-волонтёра Михаила Лучина на AliExpress, который насобирал 25 тысяч долларов на дроны для армии России. Вместо дронов хакеры заказали оккупантам страпоны и фаллоимитаторы.

Ранее сообщалось, что ФСБ обвиняет Украину в том, что она за деньги заставляет пенсионеров в РФ поджигать военкоматы. Как утверждают росСМИ, по всей России зафиксировали 16 таких случаев. Жертвами мошенников в целом стали пожилые люди и студенты.