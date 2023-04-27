ФСБ обвиняет Украину: мошенники заставляют пенсионеров в РФ поджигать военкоматы, — росСМИ

Как утверждают российские журналисты, по всей РФ зафиксировали 16 таких случаев. Жертвами мошенников стали не только пожилые люди, но и 36-летняя женщина, 30-летний мужчина и 22-летний студент.

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В Росси телефонные мошенники заставляют пенсионеров жечь военкоматы и банки. Они выманивают у стариков деньги, а затем предлагают их вернуть, если те согласятся на поджог. Об это пишет издание "Медиазона".

Сообщается, что всего удалось насчитать уже 16 таких инцидентов по всей России. Еще в декабре 2022 года ФСБ смогло подтвердить информацию о том, что в стране есть мошенники, которые используются пенсионеров для организации поджогов. Там завили, что большинство из них находятся на территории Украины. Они якобы подменяют номера на "телефоны доверия" российских правоохранительных органов.

По словам журналистов, в 11 случаях жертвами мошенников стали люди старше 55 лет. В остальных – более молодые люди. Среди них даже 36-летняя мать, которая пришла поджечь отделение банка с новорожденным ребенком на руках, а также 30-летний мужчина с инвалидностью. Более того, на шантаж мошенников повелся даже 22-летний студент.

В материале сказано, что помимо военкоматов и банков жертвам также говорят жечь отделения полиции. Один раз коктейль Молотова бросили в машину чиновника Министерства обороны России.

Сообщается, что уголовные дела против поджигателей возбуждали как минимум в шести случаях. Более того, два поджога квалифицировали как террористические акты.

Как сообщали журналисты WP, Кремль ищет еще 415 тысяч россиян для войны в Украине. По секретным данным США, Москва планирует "тихо привлекать" военных во избежание недовольства общества. Американская разведка выяснила, что Минобороны России занижает количество потерь даже при контактах с другими ведомствами.

Кроме того, 25 апреля хакеры взломали российско-иранскую конференцию. По словам хакеров, все действия обеих сторон фиксируются СБУ, а иранцам придется понести наказание за предоставление России дронов-камикадзе, которыми атакуют украинские города.