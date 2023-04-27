"Рака каждому оккупанту": хакеры взломали российско-иранскую конференцию (видео)

Хакеры заявили, что все действия обеих сторон фиксируются СБУ, а иранцам придется понести наказание за предоставление России дронов-камикадзе, которыми атакуют украинские города.

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Украинские хакеры 25 апреля взломали конференцию в Zoom между российской и иранской стороной, посвященной новым форматам сотрудничества двух стран. Соответствущее видео появилось в Сети в четверг, 27 апреля.

На видео зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Залутин, а также представители "Росатома" общались с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Каземом Джалали и президентом Института политических и международных исследований (ИПИС) МИД Ирана Мохаммадом Шейхолеслами.

В какой-то момент к конференции подключился гость под именем "Симиндей В.В". Он на русском поблагодарил организаторов за "приглашение" украинской стороны и "возможность участия Службы безопасности Украины в данном мероприятии".

"Вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособниками. Так что готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть. Рака яиц каждому оккупанту и тем, кто этим оккупантам помогает", — прозвучало на конференции.

Также украинские хакеры заявили, что Иран ответит за поставки дронов-камикадзе в Россию, которыми атакую украинские города.

"Бойтесь, оккупанты. Ваши дни сочтены. Вся эта беседа записана и вся эта информация попадет в СМИ. Каждый участник попадет в "Миротворец" и больше никогда не заедет ни в одну цивилизованную страну", — резюмировал анонимный хакер.

Реакция Ирана

Отметим, что согласно сообщению Информационного агентства Исламской Республики Иран (IRNA), в рамках конференции участники "обсудили широкий круг вопросов" и санкции.

"В частности, большое внимание уделялось влиянию санкционного режима на перспективы развития экономических отношений Москвы и Тегерана. Также эксперты обсудили подходы России и Ирана к обеспечению безопасности на Ближнем Востоке", — сказано в сообщении.

При этом об инциденте в информагенстве Ирана решили не упоминать.

Напомним, 25 апреля стало известно, что Кабинет министров принял решение вынести на рассмотрение СНБО предложения по применению секторальных санкций против Ирана. Предполагается, что ограничения будут действовать 50 лет.

Ранее, 24 апреля The Wall Street Journal сообщил, что за последние полгода грузовые суда перевезли более 300 000 артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана в Россию. Последняя партия иранского оружия, которая пересекла Каспийское море, была отправлена в начале марта текущего года.