"Раку кожному окупанту": хакери зламали російсько-іранську конференцію (відео)

Хакери заявили, що всі дії обох сторін фіксуються СБУ, а іранцям доведеться понести покарання за надання Росії дронів-камікадзе, якими атакують українські міста.

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Українські хакери 25 квітня зламали конференцію у Zoom між російською та іранською стороною, присвячену новим форматам співпраці двох країн. Відповідне відео з'явилося у мережі у четвер, 27 квітня.

На відео заступник голови Комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Залутін, а також представники "Росатому" спілкувалися з надзвичайним і повноважним послом Ірану в Росії Каземом Джалалі та президентом Інституту політичних та міжнародних досліджень (ІПІС) МЗС Ірану Мохаммадом Шейхолесламі.

Якоїсь миті до конференції під'єднатися гість за ім'ям "Сіміндей В.В". Він російською подякував організаторам за "запрошення" української сторони та "можливість участі Служби безпеки України в цьому заході".

"Ви не хвилюйтеся, СБУ прийде за кожним воєнним злочинцем та їхніми посібниками. Тож готуйтеся, пишіть заповіти, відписуйте на дітей і дружин те, що у вас є. Раку яєць кожному окупанту і тим, хто цим окупантам допомагає", — прозвучало на конференції.

Також українські хакери заявили, що Іран відповість за постачання дронів-камікадзе в Росію, якими атакують українські міста.

"Бійтеся, окупанти. Ваші дні полічені. Вся ця бесіда записана і вся ця інформація потрапить до ЗМІ. Кожен учасник потрапить до "Миротворця" і більше ніколи не заїде в жодну цивілізовану країну", — резюмував анонімний хакер.

Реакція Ірану

Зазначимо, що згідно з повідомленням Інформаційної агенції Ісламської Республіки Іран (IRNA), у межах конференції учасники "обговорили широке коло питань" та санкції.

"Зокрема велика увага приділялася впливу санкційного режиму на перспективи розвитку економічних відносин Москви та Тегерана. Також експерти обговорили підходи Росії та Ірану до гарантування безпеки на Близькому Сході", — сказано в повідомленні.

При цьому про інцидент в інформагенції Ірану вирішили не згадувати.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення винести на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування секторальних санкцій проти Ірану. Передбачається, що обмеження діятимуть 50 років.

Раніше, 24 квітня The Wall Street Journal повідомив, що за останні пів року вантажні судна перевезли понад 300 000 артилерійських снарядів та мільйон набоїв з Ірану до Росії. Остання партія іранської зброї, яка перетнула Каспійське море, була відправлена на початку березня поточного року.