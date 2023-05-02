Готовы и ожидают задания: в Украине полностью сформированы 8 бригад "Гвардии наступления"

По информации главы МВД Игоря Клименко, Украина также имеет возможности для формирования дополнительных штурмовых бригад, поскольку на это есть спрос.

В Украине полностью сформированы 8 бригад "Гвардии наступления", которые поступят под командование Сил обороны после получения боевых заданий. Об этом рассказал 2 мая министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью для агентства "Интерфакс-Украина".

Также Клименко отметил, что ожидается формирование дополнительных бригад, потому что у Украины есть возможности на их довооружение.

"Бригады ("Гвардии наступления" – ред.) сформированы полностью. Это 8 бригад. У нас есть планы по формированию дополнительных бригад, потому что на это есть спрос, а у нас есть возможности. Сейчас мы довооружаем бригады, которые уже сформированы, они пройдут соответствующее обучение – это 2-3 недели – и параллельно начинаем формирование дополнительных подразделений", — заявил он.

По словам министра МВД, основной задачей каждой бригады станет проведение наступательных операций совместно с Силами обороны.

"От каждой бригады, от каждого подразделения, от каждого военнослужащего и полицейского будет зависеть успешность операции на том или ином направлении", – подчеркнул Клименко.

Сейчас, по словам министра, бригады ожидают объявление боевого задания. после чего поступят под командование Сил обороны.

Общую численность военных в составе бригад Клименко не конкретизировал из соображений безопасности.

Напомним, 11 апреля стало известно, что бригада "Хартия" официально стала частью "Гвардии наступления" и будет брать участие в будущих боях за украинские территории.

Ранее, в начале апреля, министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что число анкет на участие в "Гвардии наступления" настолько велико, в связи с чем будет продолжаться формирование резервных подразделений.