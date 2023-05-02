Обещали "должность" при захвате города: СБУ разоблачила информатора РФ из Славянска (фото)

По информации СБУ, злоумышленником оказался безработный местный житель, который рассчитывал на большое вознаграждение за данные о позициях бойцов, принимающих участие в боевых действиях на Бахмутском направлении.

Во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса сотрудники СБУ разоблачили и задержали информатора, который собирал разведданные о дислокации Сил обороны в Славянске. Об этом во вторник, 2 мая сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, пособником врага оказался безработный местный житель, который передавал оккупантам информацию, используя одну из запрещенных российских соцсетей.

Прежде злоумышленник пытался определить места временного базирования и перемещения подразделений украинских защитников, которые принимают участие в боевых действиях на Бахмутском направлении. В задачу задержанного входил обход местности и фиксация мест дислокаций украинских военных.

Задержание информатора в Славянске Фото: пресс-служба СБУ Задержание информатора в Славянске Фото: пресс-служба СБУ Задержание информатора в Славянске

Мужчина находился "на связи" с "заместителем командира комендантского полка народной милиции ДНР". Сотрудники СБУ успели задержать вражеского информатора до того, как он смог передать оккупантам координаты позиций ВСУ, по которым мог бы прийтись ракетный обстрел со стороны РФ.

За разведывательную деятельность против ВСУ, оккупанты обещали информатору деньги и "высокую должность" в случае захвата города.

На основании собранных улик следователи сообщили задержанному мужчине о подозрении. Сейчас он находится под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию вражеского информатора проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, в понедельник, 1 мая, суд вынес приговор харьковчанину, который сдавал россиянам позиции расположения систем украинской ПВО.

В апреле 2023 года Служба безопасности Украины задержала женщину, которая помогала российским военным корректировать ракетные удары ВС РФ по больницам и общежитиям города Краматорск.