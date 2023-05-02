"Не берите российских паспортов": Верещук обратилась к жителям оккупированных территорий

По словам вице-премьера, граждане в захваченных Россией городах обязаны найти способ, чтобы не идти с на сотрудничество с РФ. Взамен Верещук пообещала, что ВСУ обязательно освободят все территории в скором времени.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук вновь призвала украинцев ни в коем случае не сотрудничать с оккупантами и не оформлять российское гражданство. Об этом говорится в новой публикации Минреинтеграции в Telegram-канале 2 мая.

По словам Верещук, Российская Федерация продолжает демонстрировать свою нетерпимость к тем, кто не хочет брать российский паспорт и идти на сотрудничество. При этом Ирина Верещук считает, что делать этого нельзя ни в коем случае.

"Моя государственная позиция остается неизменной. Это – территория Украины, хоть и временно оккупированная. Мой призыв к гражданам также остается неизменным с самого начала широкомасштабного вторжения. Не идите на сотрудничество с оккупантами, не берите российских паспортов. По возможности выезжайте или дождитесь нашей армии. Мы обязательно деоккупируем эти территории!" — говорится в сообщении.

При этом у украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца немного иной взгляд на происходящее. Он считает, что получение российского паспорта на оккупированных территориях может спасти жизнь людям, которые остались там. Это повышает шанс на то, что их не будут трогать и никуда не депортируют в будущем.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию или уехать оттуда", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 мая представители президента Владимира Зеленского также высказались на этот счет. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в будущем перед законом придется отвечать только коллаборантам. Обычне граждане, которые получили "красный паспорт" для того, чтобы выжить — могут быть спокойны.