Закупили военную форму ВСУ: РФ готовит провокации на северной границе, — ЦНС

Информация поступила от граждан, которые сотрудничают с украинским подпольем. Таким образом ВС РФ могут захватить заложников, а ответственность переложить на Украину.

Российские оккупанты готовят провокации на северной границе с Украиной и уже получили для этого военную форму ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 2 мая.

Речь идет о тех подразделениях ВС РФ, которые дислоцируются на территории Брянской и Курской областей. Командование выделило им украинскую военную форму, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным провокациям на северных границах с Украиной.

Информация появилась благодаря местным жителям, которые выступают против действий власти и сотрудничают с украинским подпольем.

"Все эти действия указывают на то, что россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества и также с целью ввести в заблуждение мировое общество, чтобы отвлечь внимание от преступлений ВС РФ", — говорится в сообщении ЦНС.

При этом существует вероятность того, что Российская Федерация готовится к иным провокациям — террористическим актам на своей территории при помощи захвата заложников.

Граждан Украины призвали сохранять бдительность и обращать внимание на подобные действия российских оккупантов, чтобы случайно не стать жертвой их вражеских намерений.

Напомним, 1 мая в ЦНС сообщили, что агенты ФСБ притворяются гражданскими для поиска партизан в оккупированных областях. Чаще всего они сами провоцируют разговор критикуя действия Кремля.

20 марта сообщалось, что ВС РФ в Луганской области устраивают провокации с украинским флагом и проверяют школьников. В областной военной администрации отметили, что особое внимание уделяют к предпринимателям и ученикам, которые не ходят в местные школы.