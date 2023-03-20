ВС РФ в Луганской области устраивают провокации с украинским флагом и проверяют школьников, — ОВА

Как отмечают в администрации, россияне особое внимание уделяют украинским предпринимателям и ученикам, не посещающим школу. В прифронтовых населенных пунктах нет лекарства, а больницы принимают только захватчиков.

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В Луганской области оккупанты ищут партизан, полки в аптеках пустые, а у банков гражданские выстраиваются в очереди в ожидании наличных денег. Об этом сообщили 20 марта в Луганской областной военной администрации (ОВА).

В Белокуракинском районе Луганской области захватчики прибегли к провокациям — так они ищут партизан среди местного населения.

"На днях по населенным пунктам передвигалась техника с сине-желтым флагом — россияне смотрели на реакцию местного населения. Непосредственно в райцентре они привлекли "СОБР", все силы местной комендатуры и даже бронетехнику. Свое внимание они сосредоточили на людях, которые имели зарегистрированный в Украине бизнес", – рассказали в ОВА.

Также сообщается, что оккупанты проверяли школьников, не посещавших занятия в школах. Из-за их отсутствия детей подозревали в получении украинского образования дистанционно.

"Не обошли россияне и прилегающих дачных усадеб. Там они оставили после себя выбитые окна и двери, потому что в этом времени года, что не удивительно, им почти никто не открыл. А еще — заваленные заборы и размытые дороги, потому что передвигались боевики по улицам на тяжелой технике", — добавили в администрации.

Тем временем в прифронтовых населенных пунктах в аптеках отсутствуют медикаменты. Местные медучреждения переполнены военными, поэтому гражданских не принимают. Самолечение для людей также недоступно, ведь полки в аптеках пустые.

"К примеру, в Кременной отсутствует самое необходимое. Обещают только привезти определенные препараты под заказ. О сроках не говорят", — объяснили в Луганской ОВА.

В тыловых районах гражданские в надежде получить наличные деньги выстраиваются в очереди, которые в ОВА назвали "длиннейшими". Люди ждут, даже если денег нет в наличии.

Напомним, в отчете за 20 марта разведчики Великобритании сообщили, что тактически ситуация вблизи Авдеевки Донецкой области похожа на ситуацию в Бахмуте. Линии поставок ВСУ на западе под угрозой из-за попыток ВС РФ окружить город.

Вчера, 19 марта, оккупанты обстреляли Запорожскую область. Вражеские снаряды попали в жилой дом, в результате атаки погибли три человека.