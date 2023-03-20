ЗС РФ на Луганщині влаштовують провокації з українським прапором та перевіряють школярів, — ОВА

Як зазначають в адміністрації, росіяни особливу увагу приділяють українським підприємцям та учням, які не відвідують школу. У прифронтових населених пунктах немає ліків, а лікарні приймають тільки загарбників.

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На Луганщині окупанти шукають партизан, полиці в аптеках порожні, а біля банків цивільні вишукуються у черги в очікуванні готівки. Про це повідомили 20 березня у Луганській обласній військовій адміністрації (ОВА).

У Білокуракинській громаді Луганської області загарбники вдалися до провокацій — так вони шукають партизанів серед місцевого населення.

"Днями населеними пунктами пересувалася техніка із синьо-жовтим прапором — росіяни дивилися на реакцію місцевого населення. Безпосередньо в райцентрі вони залучили "СОБР", усі сили місцевої комендатури та навіть бронетехніку. Свою увагу вони зосередили на людях, які мали зареєстрований в Україні бізнес", — розповіли в ОВА.

Також повідомляється, що окупанти перевіряли школярів, які не відвідували заняття у школах. Через їхню відсутність дітей підозрювали у здобуванні української освіти дистанційно.

"Не оминули росіяни й прилеглих дачних садиб. Там вони залишили після себе вибиті вікна і двері, бо у цій порі року, що не дивно, їм майже ніхто не відчинив. А ще — завалені паркани та розмиті дороги, бо пересувалися бойовики по вулицях на важкій техніці", — додали в адміністрації.

Тим часом у прифронтових населених пунктах в аптеках відсутні медикаменти. Місцеві медзаклади переповнені військовими, тож цивільних не приймають. Самолікування для людей також недоступне, адже полиці в аптеках порожні.

"До прикладу, у Кремінній відсутнє найнеобхідніше. Обіцяють лише привезти певні препарати під замовлення. Про строки не кажуть", — пояснили в Луганській ОВА.

У тилових громадах цивільні в надії отримати готівку вишукуються у черги, які в ОВА назвали "довжелезними". Люди чекають, навіть якщо грошей немає в наявності.

Нагадаємо, у звіті за 20 березня розвідники Великобританії повідомили, що тактично ситуація поблизу Авдіївки Донецької області схожа на ситуацію в Бахмуті. Лінії постачання ЗСУ на заході під загрозою через спроби ЗС РФ оточити місто.

Вчора, 19 березня, окупанти обстріляли Запорізьку область. Ворожі снаряди влучили у житловий будинок, внаслідок атаки загинуло троє людей.