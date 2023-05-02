В Украине разоблачили дельцов, которые профинансировали "ДНР" на 50 млн гривен, – СБУ

Группа лиц из Винницы и Житомира создала сеть подставных фирм для торговли с предприятиями, расположенными на временно оккупированных территориях.

Правоохранители разоблачили крупную схему финансирования террористической организации "ДНР" на общую сумму свыше 50 млн в гривневом эквиваленте. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Сотрудники СБУ и ГБР разоблачили в Виннице и Житомире группу лиц, которые наладили поставки горного оборудования из временно оккупированной Донецкой области на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что эта схема обеспечивала регулярные поступления в "бюджет" террористической организации "ДНР" в виде "налогов" и "сборов". В дальнейшем средства направлялись на материально-техническое обеспечение боевиков на восточном фронте.

По данным СБУ, чтобы обойти запрет на торговлю с временно захваченными предприятиями Донецкой области, фигуранты создали сеть фиктивных коммерческих структур в Житомирской области и Российской Федерации. Расчеты осуществлялись через подсанкционные финучреждения РФ.

Сообщается, что схема начала работать еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

В числе подозреваемых – директор и главный бухгалтер житомирского частного предприятия. Трем организаторам "схемы" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).

Кроме того, планируется вынесение на рассмотрение СНБО предложение о применении санкций в отношении российских компаний, участвовавших в схеме.

Напомним, 13 апреля Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) внесло китайскую компанию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Благодаря поставке техники в РФ Xiaomi в 2022 году удвоила свою долю на рынке, а в третьем квартале увеличила доходы на 39%.

1 февраля сотрудники СБУ провели обыски у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных народному депутату Вадиму Столару. По данным следствия, компании были задействованы в схемах отмывания денег в пользу бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также граждан РФ и Беларуси, против которых были применены санкции СНБО, США и стран ЕС.