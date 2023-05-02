Российские шпионы пытались приобрести минисубмарины типа ROV в Норвегии, — СМИ

Три человека действовали на территории Норвегии под дипломатическим прикрытием, но на самом деле работали на российское ГРУ.

Представители Главного управления разведки (ГРУ) в течение последних нескольких лет пытались провести закупку у компаний в Норвегии передового технического оборудования, в том числе и подводного. Об этом заявили в Норвежской полицейской службе безопасности (PST), сообщает Norway Postsen.

Правоохранители зафиксировали, что по меньшей мере в трех случаях россиянам удалось приобрести оборудование, которое, по оценке PST, могло бы использоваться армией РФ. Три человека действовали на территории Норвегии под дипломатическим прикрытием, но на самом деле работали на российское ГРУ.

В PST считают, что речь шла о приобретении продукции без соответствующих ограничений. Впоследствии фиксировались более сложные запросы, касающиеся приобретения товаров двойного назначения, которые могли использоваться в оборонной промышленности.

В одном из случаев в конце 2021 года офицер ГРУ связался с представителями норвежской компании, специализирующейся на эксплуатации современных мини субмарин (ROV). Он работал благодаря оформленным документам как дипломат при российском посольстве. Мужчина сказал, что хочет приобрести два ROV, объяснив, что они должны стать подарком для друга. Однако норвежские правоохранители зафиксировали "двойную операцию", сделка не состоялась.

Офицер ГУР также пытался приобрести в 2019 году измерительное оборудование для подводного использования, включая толщиномеры и разнообразное техническое оборудование, которое можно использовать для погружения с возможным военным применением. Журналисты отметили, что его можно классифицировать как стратегический продукт.

Напомним, специалисты финского издания Yle, проведшие расследование, заявили, что около 40 кадровых офицеров ГРУ Генштаба ВС РФ, а также сотрудники ФСБ собирали данные по военным объектам, робототехнике и киберугрозам. Шпионы занимали должности советников посольств или помощников военных атташе.