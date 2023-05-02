РФ не применяла "суперсамолеты" Су-57 и Су-75 в воздушном пространстве Украины, — Игнат

Несмотря на заявления во вражеских СМИ о работе разрекламированных истребителей, Воздушные силы ВСУ не фиксировали фактов их применения. Спикер Юрий Игнат отметил, что страны мира в отличие от России делают акцент в авиации на технологиях, а не маневренности самолетов.

Россия хвастается самолетами Су-57 и Су-75, однако в войне на территории Украины ВС РФ их не применяют. Об этом рассказал сегодня, 2 мая, во время брифинга спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"У них есть самолет Су-57, который они показывали на выставках часто, есть также самолет Су-75. Тот с двумя двигателями, тот с одним. Это такие "суперсамолеты", как они называют, шестого поколения. Не раз писали их паблики, что уже они на фронте показали, где-то бросали бомбы-ракеты. Воздушными силами Украины не зафиксированы факты применения этих самолетов в воздушной агрессии против Украины", — заявил Игнат.

Однако военный подчеркнул, что полностью исключать применение этих самолетов россиянами нельзя. Он объяснил, что для сил ПВО Украины враждебная авиация — это лишь метки на радарах, поэтому захватчики могли применять Су-57 или Су-75 дистанционно.

"Да и есть ли в этом необходимость? У них достаточно другой авиации", — отметил спикер.

По словам Игната, у России достаточно других самолетов и вертолетов, которые преобладают украинскую авиацию по количеству и технологиям. Они, по данным воздушных сил, и применяются оккупантами чаще всего на линии боевого столкновения.

Также представитель ВСУ упомянул, что РФ любит хвастаться вооружением на парадах. Однако, как он рассказал, страны мира не делают акцент на маневренности самолетов в отличие от России.

"Здесь речь идет о технологиях. Кто кого раньше увидел, применил вооружение и уничтожил. Без шансов для врага это все делается дистанционно при правильном боевом управлении, правильной разведке", — объяснил Игнат.

Напомним, 20 февраля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что ВС РФ "успешно применяют" самолет Су-57 для войны в Украине. По его словам, истребитель "решает многоплановые задачи по поражению как воздушных, так и наземных целей".

Сегодня, 2 мая, пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила, что в Мелитополе было совершено покушение на представителя оккупационных властей. По данным вражеского следствия, под воротами частного дома мужчины разместили самодельное взрывное устройство.