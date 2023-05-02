В Авдеевку из-за обстрелов не могут доехать спасатели: люди остаются под завалами, — ГВА

Под разрушенными зданиями может быть больше пострадавших, чем изначально предполагалось. Люди постоянно обращаются с заявлениями о пропаже близких.

В окруженной боями Авдеевке Донецкой области под завалами может быть больше людей, чем считалось изначально. Спасатели не могут к ним добраться. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии Hromadske 2 мая.

Барабаш заявил, что количество людей, которые в результате обстрела со стороны российских оккупантов оказались под завалами, увеличилось. Как минимум троих невозможно достать местными силами, а спасательная техника не может приехать из-за постоянных обстрелов города.

"Вчера, 1 мая, в полицию обратился мужчина с сообщением, что его мать 1956 года рождения, вероятно, находится под завалами", — говорится в сообщении.

Авдеевку постоянно обстреливают, еще раз напомнил Виталий Барабаш, поэтому с передвижением на этом направлении крайне сложно.

"Пока не будет, условно говоря, какого-то режима тишины, никто не сможет приехать", — продолжил глава городской военной администрации.

Обстрелы Авдеевки: что известно

В пятницу, 28 апреля российские оккупанты совершили обстрел Авдеевки при помощи ракет и попали в жилой пятиэтажный дом. В результате под завалами оказалась 81-летняя женщина, которая в этот момент сидела в подвале.

30 апреля после ракетного удара под завалами оказался мужчина 1962 года рождения. Оба описанных случая оказались летальными и в результате полученных травм местные жители скончались.

Напомним, 28 апреля сообщалось, что оккупанты изменили тактику захвата Авдеевки и осуществляют не менее 300 обстрелов ежедневно. В военной администрации убеждены, что в такой способ россияне пытаются обрезать логистику для ВСУ.