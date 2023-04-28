По 300 обстрелов ежедневно: оккупанты изменили тактику захвата Авдеевки, — ОВА

По словам руководителя военной администрации Виталия Барабаша, россияне пытаются обрезать логистику для ВСУ. Для этого им нужно взять под свой контроль населенный пункт Орловка, который они регулярно атакуют.

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Российские оккупанты вновь решили поменять тактику ведения боевых действий в районе Авдеевки в Донецкой области. Ситуация с каждым днем обостряется. Об этом "24 каналу" заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 28 апреля.

По его словам, за последнюю неделю россияне больше не пытаются взять город Авдеевка Донецкой области штурмом, а хотят окружить ее вокруг по бокам.

В ночь на 28 апреля город снова обстреляли, после чего были одиночные прилеты по центру населенного пункта.

Активная фаза боев происходит чаще всего днем и обусловлено это погодными условиями. Из-за дождей передвижение по территории на технике дается обеим сторонам крайне сложно и как только оккупанты получают возможность, они начинают чаще проявлять свою силу.

В частности они выпускают ДРГ в плащах, которые тепловизор не может рассмотреть.

"Еще неделю назад в среднем в городе происходило 12 – 15 обстрелов, сейчас уже более 30. По позициям было 150-170 обстрелов ежедневно, сейчас переваливает за 300, штурмовых действий было 12-15, сейчас более 30, позавчера было до 40", — говорится в сообщении.

По карте боевых действий видно, что противник передвигается с юга и севера Авдеевки и большинство их сил на этом направлении сосредоточены на оккупации Орловки. Прямые штурмы города всегда заканчивались для них крахом, поэтому ими было принято решение изменить тактику.

"Действительно, они взяли тактику обрезать нам логистику, потому что от населенного пункта Орловка есть одна дорога в город, а к ней уже есть, условно говоря, две дороги", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля сообщалось, что российские оккупанты перебрасывают в район Авдеевки танковую бригаду, которую планировалось использовать для штурма.