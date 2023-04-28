По 300 обстрілів щодня: окупанти змінили тактику захоплення Авдіївки, — ОВА

За словами керівника військової адміністрації Віталія Барабаша, росіяни намагаються обрізати логістику для ЗСУ. Для цього їм потрібно взяти під свій контроль населений пункт Орлівка, який вони регулярно атакують.

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Російські окупанти знову вирішили змінити тактику ведення бойових дій у районі Авдіївки у Донецькiй областi. Ситуація з кожним днем загострюється. Про це "24 каналу" заявив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 28 квітня.

За його словами, за останній тиждень росіяни більше не намагаються взяти місто Авдіївка Донецької області штурмом, а хочуть оточити його довкола з обох боків.

У ніч на 28 квітня місто знову обстріляли, після чого були одиночні прильоти по центру населеного пункту.

Активна фаза боїв відбувається найчастіше вдень і зумовлена погодними умовами. Через дощі пересування територією на техніці дається обом сторонам вкрай складно і як тільки окупанти отримують можливість, вони починають частіше проявляти свою силу.

Зокрема, вони випускають ДРГ у плащах, які тепловізор не може розпiзнати.

"Ще тиждень тому в середньому в місті відбувалося 12 – 15 обстрілів, зараз уже понад 30. По позиціям було 150-170 обстрілів щодня, зараз перевалює за 300, штурмових дій було 12-15, зараз понад 30, позавчора було до 40", — йдеться у повідомленні.

По карті бойових дій видно, що противник пересувається з півдня і півночі Авдіївки, і більшість їх сил на цьому напрямі зосереджено на окупації Орлівки. Прямі штурми міста завжди закінчувалися для них крахом, тому вони вирішили змінити тактику.

"Справді, вони взяли тактику обрізати нам логістику, тому що від населеного пункту Орлівка є одна дорога до міста, а до неї вже є, умовно кажучи, дві дороги", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, що російські окупанти перекидають у район Авдіївки танкову бригаду, яку планувалося використати для штурму.