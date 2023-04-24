Хочуть використати для штурму: окупанти перекидають у район Авдіївки танкову бригаду

За словами полковника Сил оборони Олексія Дмитрашківського, загарбники повернулися до інтенсивності обстрілів міста, яка була в лютому цього року, а техніка, як вони сподіваються, допоможе їм у наступі.

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Росія привезла на Авдіївський напрямок Донецької області танкову бригаду, яку хочуть використати для майбутніх штурмів. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олексій Дмитрашківський 24 квітня.

За його словами, у районі Авдіївки противник також збільшив кількість артилерійських обстрілів. Лише минулої доби там зафіксували 494 обстріли. Тобто російські окупанти повернулися до тієї інтенсивності обстрілів, яка була в лютому цього року.

"З'явилася інформація про переміщення танкової бригади в район Авдіївки. Слід очікувати, що ворог найближчим часом цю техніку використає, оскільки останні дві доби ворог штурмував позиції без застосування техніки", — йдеться у повідомленні.

Вугледар у Донецькій області також страждає від обстрілів російських окупантів за допомогою реактивної артилерії. Ця тенденція може свідчити, що загарбники мають намір продовжити використовувати цю тактику.

"Учорашній обстріл може свідчити про те, що, можливо, і на цьому напрямку ворог намагатиметься знову проводити штурмові дії. Натомість за добу ворог втратив 200 людей убитими та пораненими та 20 одиниць техніки", — повідомив Олексій Дмитрашкiвський.

Нагадаємо, 19 квітня OSINT-аналітики заявили, що під час візиту в Авдіївку Зеленський був за 4 км від фронту. Це одна з найгарячіших точок передової.

20 березня Сили оборони заявляли, що Авдіївка може стати другим Бахмутом, оскільки окупанти почали шукати останні сили для наступу. За даними британської розвідки, наступ у районі Авдіївки веде переважно "1-й армійський корпус "ДНР".