Під час візиту до Авдіївки Зеленський був за 4 км від фронту, – OSINT-аналітики (фото, відео)

Аналітики на основі відкритих джерел опублікували мапу перебування президента України у Авдіївці, яка залишається однією з найгарячіших точок на фронті.

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Президент України Володимир Зеленський відвідав прифронтове місто Авдіївку, що на Донеччині. Виявилося, що він перебував за 4 кілометри від лінії фронту. Відповідні дані опублікували фахівці проєкту GeoConfirmed у Twitter.

Вони опублікували мапу, на якій показали, де був керівник держави, а також визначили лінію фронту. Аналітики після вивчення усієї інформації вдалося встановити точну геолокацію з місця, де політик перебував на території Авдіївки.

Місця перебування Зеленського в Авдіївці/GeoConfirmed

Зеленський поблизу лінії фронту в Авдіїівці/GeoConfirmed

Візит Зеленського до Авдіївки

Авдіївку Володимир Зеленський відвідав 18 квітня. Керівник держави привітав українських захисників із Великоднем. Він наголосив на тому, що українським воїнам доводиться щоденно долати чимало перешкод, поспілкувався з військовослужбовцями механізованих, артилерійських підрозділів, морпіхами та бійцями десантно-штурмових військ. Захисники України з рук президента отримали нагороди.

Візит Путіна на Арабатську стрілку

Президент Росії Володимир Путін вирішив затьмарити візит українського лідера та нібито поїхав на окуповані південні території. У Кремлі заявили, що візит відбувся 17 квітня.

Фахівці провели аналіз доказів його подорожі. За даними "Центру журналістських розслідувань", командування окупантів розташувало свою базу на вкраденій базі відпочинку "Бригантина" на Арабатській Стрілці. Журналісти проаналізували відео з візиту Путіна до тимчасово окупованої частини України та запис, на якому видно штаб окупаційного угруповання "Дніпро". Це дозволило точно визначити відповідну локацію. Вертолітний майданчик окупантів на Арабатській стрілці розташований у селі Стрілкове, на території пансіонату "Хвиля". Таким чином, можна припустити, що лінія фронту від російського диктатора проходила за 130 кілометрів.

Нагадаємо, 19 квітня Володимир Зеленський побував у Волинській області, де вручив ордени прикордонникам. Він відзначив їхні зусилля у захисті державного кордону та міста Бахмута.