Подякував за оборону Бахмута: Зеленський вручив ордена прикордонникам на Волині

За словами президента, українці пишаються своїми міцними та справедливими прикордонниками, які, зокрема, стояли в Бахмуті.

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У середу, 19 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав прикордонну ділянку у Волинській області, де сходяться кордони трьох держав: України, Республіки Польща та Республіки Білорусь. Український лідер подякував прикордонникам за захист державного кордону та міста Бахмута. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на офіційному сайті президента.

"Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що українці пишаються своїми прикордонниками та побажав їм перемоги.

"Усі ми пишаємося, що у нас є такі міцні прикордонники. Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави. Всім тільки Перемоги!", — додав глава держави.

Президент особисто поспілкувався прикордонниками та вручив їм нагороди, зокрема ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, а також медалі "За військову службу Україні".

Крім того, Зеленський ознайомився з облаштуванням державного рубежу на цьому напрямі та оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. Українському лідеру розповіли про нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд та систем віддаленого відеоспостереження, за допомогою яких здійснюється цілодобовий нагляд за кордоном. Також йому показали системи виявлення безпілотників.

Як повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, ворог дуже часто лякав загрозою наступу, але тепер зрозуміло, що на кордоні все надійно.

За словами Єрмака, керівництво країни обговорило із регіональними чиновниками соціально-економічну та актуальну безпекову ситуацію. Також Зеленський заслухав доповіді про обстановку у зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Волинь" та готовності військових підрозділів до виконання завдань.

Нагадаємо, 18 квітня Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці, яка залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Він від кожного українця подякував бійцям Збройних сил України за їхню здатність захищати Батьківщину та зазначив, що українським воїнам доводиться щодня долати чимало перешкод.

У той же день глава держави показав відео з колишніми військовополоненими України та назвав точну кількість людей, яких вдалося повернути із Російської Федерації. Робота над обміном військовополонених, за словами президента, здійснюється постійно. З початку повномасштабного вторгнення з РФ додому повернулися 2235 громадян.