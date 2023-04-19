Поблагодарил за оборону Бахмута: Зеленский вручил ордена пограничникам на Волыни

По словам президента, украинцы гордятся своими крепкими и справедливыми пограничниками, которые, в том числе стояли в Бахмуте.

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В среду, 19 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил пограничный участок, в Волынской области, где сходятся границы трех государств: Украины, Республики Польша и Республики Беларусь. Украинский лидер поблагодарил пограничников за защиту государственной границы и города Бахмута. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте президента.

"Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут", – сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы гордятся своими пограничниками и пожелал им победы.

"Все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. Сохраните крепость, справедливость и ярость, которая есть у нас при защите нашего государства. Всем только Победы!", – добавил глава государства.

Президент лично пообщался пограничниками и вручил им награды, в частности ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, а также медали "За военную службу Украине".

Кроме того, Зеленский ознакомился с обустройством государственного рубежа на этом направлении и осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. Украинскому лидеру рассказали о наращивании инженерных заграждений, фортификационных сооружений и систем удаленного видеонаблюдения, с помощью которых осуществляется круглосуточный надзор за границей. Также ему показали системы обнаружения беспилотников.

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале, враг очень часто пугал угрозой наступления, но теперь понятно, что на границе все надежно.

По словам Ермака, руководство страны обсудило с региональными чиновниками социально-экономическую и актуальную ситуацию безопасности. Также Зеленский заслушал доклады об обстановке в зоне ответственности оперативной группировки войск "Волынь" и готовности военных подразделений к выполнению задач.

Напомним, 18 апреля Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке, которая остается одной из самых горячих точек на фронте. Он от каждого украинца поблагодарил бойцов Вооруженных сил Украины за их способность защищать Родину и отметил, что украинским воинам приходится ежедневно преодолевать немало препятствий.

В тот же день глава государства показал видео с бывшими военнопленными Украины и назвал точное количество людей, которых удалось вернуть из Российской Федерации. Работа над обменом военнопленных, по словам президента, осуществляется постоянно. С начала полномасштабного вторжения из РФ домой вернулись 2235 граждан.