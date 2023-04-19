Во время визита в Авдеевку Зеленский был в 4 км от фронта, – OSINT-аналитики (фото, видео)

Аналитики на основе открытых источников опубликовали карту пребывания президента Украины в Авдеевке, которая остается одной из самых горячих точек на фронте.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовый город Авдеевку на Донетчине. Оказалось, что он находился в 4 километрах от линии фронта. Соответствующие данные опубликовали специалисты проекта GeoConfirmed в Twitter.

Они опубликовали карту, на которой показали, где был глава государства, а также определили линию фронта. Аналитики после изучения всей информации удалось установить точную геолокацию с места, где находился политик на территории Авдеевки.

Местоположение Зеленского в Авдеевке/GeoConfirmed

Зеленский возле линии фронта в Авдеевке/GeoConfirmed

Визит Зеленского в Авдеевку

Авдеевку Владимир Зеленский посетил 18 апреля. Глава государства поздравил украинских защитников с Пасхой. Он отметил, что украинским воинам приходится ежедневно преодолевать немало препятствий, пообщался с военнослужащими механизированных, артиллерийских подразделений, морпехами и бойцами десантно-штурмовых войск. Защитники Украины из рук президента получили награды.

Визит Путина на Арабатскую стрелку

Президент России Владимир Путин решил затмить визит украинского лидера и якобы уехал на оккупированные южные территории. В Кремле заявили, что визит прошел 17 апреля.

Специалисты провели анализ доказательств его поездки. По данным "Центра журналистских расследований", командование оккупантов расположило свою базу на украденной базе отдыха "Бригантина" на Арабатской Стрелке. Журналисты проанализировали видео с визита Путина во временно оккупированную часть Украины и запись, на которой виден штаб оккупационной группировки "Днепр". Это позволило точно определить подходящую локацию. Вертолетная площадка оккупантов на Арабатской стрелке расположена в селе Стрелковое, на территории пансионата "Хвиля". Таким образом, можно предположить, что линия фронта от российского диктатора проходила в 130 километрах.

Напомним, 19 апреля Владимир Зеленский побывал в Волынской области, где вручил ордена пограничникам. Он отметил их усилия по защите государственной границы и города Бахмута.